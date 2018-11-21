Büyükçekmece Belediyesi'nden Uyum Sürecine Destek Projesi

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:54



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:54

Büyükçekmece Belediyesi ilçede ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların uyum sürecine destek oluyor.İlçede ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlara Büyükçekmece'yi tanıtmak için gezi düzenleyen Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, örnek bir projeyi hayata geçirdi. Yabancı uyruklu vatandaşlar Halk Akademisi eğitmenleri eşliğinde Büyükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nı, Mimarsinan'da bulunan Dünya Kostümleri Müzesi'ni, Kervansaray'ı ve Kültür Park'ı gezdi."Büyükçekmecelilerin mutluluğu bizleri de mutlu ediyor"Büyükçekmece'de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların da artık Büyük Büyükçekmece ailesinin birer ferdi olduklarını vurgulayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de uzun yıllardır yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımızın Büyükçekmece'de yaşamaktan mutluluk duyduklarını biliyoruz. Biz de Büyükçekmece Belediyesi olarak onlara Büyükçekmece'nin tarihi ve kültürel değerlerini öğretmek istedik. Tarih kokan Kültürpark'ta ve çeşitli bölgelerde geziler düzenleyerek Büyükçekmece'nin tarihini anlattık. Büyükçekmece Belediyesi olarak insan ayırt etmiyoruz ve ilçemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımıza sevgiyle hizmet ediyoruz. Büyükçekmecelilerin mutluluğu bizleri de mutlu ediyor" şeklinde konuştu.Yabancı uyruklu vatandaşlara Türkçe ve Türk Mutfağı dersiProje kapsamında yabancı uyruklu vatandaşlara ücretsiz dil eğitimi de verecek olan Büyükçekmece Belediyesi, ilçede yaşayan tüm vatandaşlara her alanda hizmet sunuyor. Uyum programı kapsamında düzenlenen Türkçe, Türk mutfağı ve kişisel gelişim eğitimlerine katılmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar 444 0 340 numaralı telefonu arayarak Kültür Müdürlüğü ile iletişime geçebilir. - İSTANBUL