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Büyükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını tehdidi nedeniyle lokanta, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Büyükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını tehdidi nedeniyle lokanta, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Kısa sürede küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs, sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle restoran ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da "Evde Kal" çağrılarına uymasıyla sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı. Zor günlerinde hayvanları unutmayan Büyükçekmece Belediyesi Veteriner Şefliği İşleri, sokak hayvanların aç kalmaması için ilçe genelinde periyodik olarak yaptığı mama ve su dağıtımlarını sıklaştırdı. Büyükçekmece'nin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapılıyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihyacı olan sokak hayvanlarına belediye veterinerleri tarafından müdahalede bulunuluyor.

"Bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Can dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu süreçte biraz daha sıklaştırdık ve arttırdık. Özellikle lokanta ve kafe gibi yerlerin kapatılmasının ardından yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, Güncel

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