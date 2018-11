Büyükçekmece Belediyesinden Ücretsiz Grup Terapisi

13 Kasım 2018 Salı 12:34



13 Kasım 2018 Salı 12:34

Her branştan her yaş grubuna hitap eden dersleriyle vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi kurslarında eğitim gören binlerce kursiyer belediye psikologları tarafından grup terapisi görüyor.Kursiyerlere sanatın psikoloji üzerindeki etkisini anlatan Büyükçekmece Belediyesi psikologları, ilçede faaliyet gösteren tüm sanat merkezlerini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geliyor. Psikologlar, her hafta farklı bir sanat merkezini ziyaret ederek sanat sayesinde hayal gücünün keşfedilmesi, pozitif düşünce becerilerinin sanata aktarılması ve sanatla birlikte zihnin daha aktif kullanılması gibi konular hakkında kursiyerlerle ücretsiz grup terapileri gerçekleştiriyor."Hem çocuklarınız hem de kendiniz için psikolojik destek alabilirsiniz"Sosyal belediyecilik konusundaki çalışmalarıyla fark yaratan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün , "Belediyemizde hizmet veren psikologlarımız ilçe genelinde çok sayıda aileye terapi hizmeti vermektedir. Sağlık İşleri Müdürlüğünde görev yapan uzman psikologlarımızı belediye binamızda ziyaret ederek hem çocuklarınız, hem de kendiniz için ücretsiz psikolojik destek alabilirsiniz. Halk Akademisi'nde eğitim gören binlerce vatandaşımız var. Kursiyerlerimizin sanatın insan psikolojisine olan etkisi konusunda bilinçlenmelerini istedik. Amacımız büyük Büyükçekmece aileme her alanda destek olmaktır" dedi.Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından grup terapisi alan kursiyerler, insanları bilinçlendirerek vatandaşları doğru aktivitelere yönlendirme konusunda yardımcı olduğu için Başkan Akgün'e teşekkür etti. - İSTANBUL