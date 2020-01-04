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(BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 KİŞİ OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Büyükçekmece'de bir otelde kat görevlileri şüphelenerek girdikleri odada 1'i kadın 2 kişinin cansız bedenini buldu.

04.01.2020 20:43 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:43 (BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 KİŞİ OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

'de bir otelde kat görevlileri şüphelenerek girdikleri odada 1'i kadın 2 kişinin cansız bedenini buldu. Yanlarında ise 1 tabanca ile 2 boş kovan ele bulundu. İncelemelerinin ardından ilk belirlemelere göre, Osman Turan'ın silahla önce Gülnihal Kurum'u, ardından kendini vurarak intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olay, Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde bulunan bir otel odasında, saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Otel görevlileri 110 numaralı odanın kapısını çalmalarına rağmen cevap alamayınca şüphelenerek içeriye girdi. İki kişinin yerde hareketsiz yattıklarını gören kat görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dün akşam 21.00 sıralarında otele giriş yapan Osman Turan(34) ve Gülnihal Kurum(20)'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Odada 1 adet silah iki adet boş kovan bulundu. 

 

ÖNCE GENÇ KIZA DAHA SONRA KENDİSİNE ATEŞ ETTİ

Otele gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı iki kişinin cansız bedeninin bulunduğu odada incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre Osman Turan'ın, silahla önce Gülnihal Kurum'a daha sonra da kendine ateş ederek intihar ettiği değerlendiriliyor.

İncelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin araştırması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay yeri inceleme ekipleri

polis ve sağlık ekipleri

Cenazelerin otelden çıkışı

Cenaze aracının ayrılışı

 


- İstanbul

Büyükçekmece, Osman Turan, Güncel

Kaynak: DHA

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