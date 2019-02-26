Büyükçekmece'de 20 Yıldır Süren Yat Limanı Sorunu Var"

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de 20 yıldır devam eden yat limanı sorunu olduğunu belirterek, "İlçe belediyesinin yaptığı ciddi yanlışlar var. Tek suçlu Büyükçekmece Belediyesidir. Olay mahkemeye intikal etmiş durumda. Mahkemenin vereceği karar göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, Dizdariye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Uysal burada yaptığı konuşmada, Büyükçekmece'de bazı kişilerin boş binalara hayali seçmen kayıtları yaptırdığı duyumlarını aldıklarını söyledi."Bu sefer biz kazanacağız" diyen Uysal, "Niye kazanacağız? Çünkü önceki seçimlerdeki gibi seçmen kaydırıp ya da seçimlerde hile yapılmasına izin vermeyeceğiz. Adaylığım açıklandıktan sonra boş binalara, kaba inşaatı bitmiş ancak kapı çerçevesi olmayan binalarda hayali seçmen gösterdiler. Biz bunları bildirip konuyu yargıya taşıdık ve iki kişi tutuklandı." değerlendirmesini yaptı.Büyükçekmece'de iki üniversite olduğunu aktaran Uysal, şöyle devam etti:"Büyükçekmece'de eğitimde pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Üniversitelerle eğitimle ilgili olarak özel sektörün önünü açıp kamunun da gelebileceği yönünde hareket edersek problem olmaz. Planımız üç veya dört üniversitenin daha Büyükçekmece'de aktif bir şekilde çalışmasını sağlamak. Çünkü burada gençlerin üniversiteye ihtiyacı var. Biz belediye olarak ulaştırma ve altyapıyı sağlayıp girişimcilere 'gel şuraya üniversite yap' diyeceğiz.""Mahkemenin kararını bekleyeceğiz"Bir vatandaşın Büyükçekmece Yat Limanı ile ilgili sorunları hatırlatması üzerine Uysal, bu problemin 20 yıldır devam ettiğini aktardı.Uysal, şunları kaydetti:"Yat limanı projesi bir şirkete ihale edilmiş ve bu şirket bu projeyi yapamamış. Daha sonra başka bir şirkete ihale edilmiş. İhaleyi alan yeni şirket ise önceden devleti defalarca zarara uğratmış. İhaleyi alan yeni şirket, ilk ihaleyi alan şirketle ortaklar. Adresleri de aynı. Bunun üzerine devlet bu şirkete dava açmış ve ardından da mahkeme yat limanı ihalesini durdurmuş. Başkasına suç bulmak yerine bu işi doğru yapmanın usulü yok mu? Biz, 'bu yat limanını yapacağız' desek mahkeme de iptal kararı verirse ne yapacağız o zaman? Ayrıca rakibimiz bu yat limanı ile ilgili olarak mahkeme sürecine girmiş. Büyükçekmece'de 20 yıldır süren yat limanı sorunu var. İlçe belediyesinin yaptığı ciddi yanlışlar var. Tek suçlu Büyükçekmece Belediyesidir. Olay mahkemeye intikal etmiş durumda. Mahkemenin vereceği karara göre hareket edeceğiz. Bu konuda konuşmayı doğru bulmuyorum. 1 Nisan'da görevi devralırsak mahkemenin verdiği karara göre oturup bir değerlendirme yapacağız."Büyükçekmece'nin yeterince aydınlatılmadığına dikkati çeken Uysal, "İlçe belediyesi altyapı konusunda destek olmadan enerji dağıtımını yapan şirketler bu sorunu gideremez. Şirket, kendisine yer gösterilmezse artan nüfusla birlikte doğan aydınlatma ihtiyacı için yeni trafoyu nereye koyacak, nasıl değiştirecek? Bu konuda ilçe belediyesi altyapı hizmetlerinde ilgili şirkete yardımcı olması gerekiyor. Büyükçekmece'de bu konuda eksiklikler var. Şirketlerin de ihmali var. Şirketler hangi ilçe tarafından sıkıştırılırsa gidip yatırımını oraya yapıyor. İlçe olarak bu durumu takip etmemiz lazım. Büyükçekmece'yi şehir yapacağız. Aydınlatma olmadan şehir yapılmaz." ifadelerini kullandı.Başkan Mevlüt Uysal, buradaki etkinliğin ardından AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın'la ev ziyaretleri gerçekleştirdi.