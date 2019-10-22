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Büyükçekmece'de 3 yaşındaki kız çocuğu minibüs altında can verdi

Büyükçekmece'de annesiyle yolda yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan servis minibüsünün altında kalarak, hayatını kaybetti.

22.10.2019 11:50Büyükçekmece'de 3 yaşındaki kız çocuğu minibüs altında can verdi
Büyükçekmece'de annesiyle yolda yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan servis minibüsünün altında kalarak, hayatını kaybetti. Küçük kızın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan annesi ve anneannesiyle dışarıya çıktı. Yolda yürüyen küçük çocuk annesinin elinden kurtularak, yola çıktı. Bu sırada yolcu bırakan servis minibüsü hareket etti. Küçük kız aracın altında kaldı. Minibüsün altından çıkarılan çocuk ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Esila Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı caddede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuk annesinin elinden kurtularak, yola çıkıyor. Çocuğun üzerinden minibüs geçiyor. Annesi ve çevredekiler çocuğu aracın altından çıkarıyor.


- İstanbul

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: DHA

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