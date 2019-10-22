Haberler » Güncel » Büyükçekmece'de 3 yaşındaki kız çocuğu minibüs altında can verdi

Büyükçekmece'de 3 yaşındaki kız çocuğu minibüs altında can verdi

Büyükçekmece'de annesiyle yolda yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan servis minibüsünün altında kalarak, hayatını kaybetti.

22.10.2019 12:17Büyükçekmece'de 3 yaşındaki kız çocuğu minibüs altında can verdi
Büyükçekmece'de annesiyle yolda yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan servis minibüsünün altında kalarak, hayatını kaybetti. Küçük kızın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan annesi ve anneannesiyle dışarıya çıktı. Yolda yürüyen küçük çocuk annesinin elinden kurtularak, yola çıktı. Bu sırada yolcu bırakan servis minibüsü hareket etti. Küçük kız aracın altında kaldı. Minibüsün altından çıkarılan çocuk ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Esila Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı caddede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuk annesinin elinden kurtularak, yola çıkıyor. Çocuğun üzerinden minibüs geçiyor. Annesi ve çevredekiler çocuğu aracın altından çıkarıyor.

Görgü tanığı Ahmet Aslan, "Çocuk aracın altında kalınca arkadaşlar çıkararak sağlık ocağına götürdüler. Annesinin elinden kurtuluyor çocuk, araç da hareket ederken kör noktadan çocuk aracın altında kalıyor" dedi.


- İstanbul

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:38 Erzurum'un manevi önderlerinden Bilgin toprağa verildi
14:38 Konsoloslar ASKON'un organizasyonunda buluştu
14:36 Samsun-şehit uzman çavuş mutlu can meşeci son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Eskişehir'de 9 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi
14:36 HDP Bismil İlçe Başkanı'ndan harekatla ilgili kara propaganda
14:35 Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor
14:34 Fatih'te sahte sigara kağıdı ve bandrol operasyonu
22.10.2019 14:39:11