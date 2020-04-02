Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında, çok sayıda yankesicilik olayına karıştığı belirlenen 10 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Asıl şaşırtan gerçek ise o zaman ortaya çıktı; 10 yaşındaki şüphelinin 473 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ 10 YAŞINDA ÇIKTI

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında ilçede 5 kadının çantasından yankesicilik yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları benzer suçlardan 397 kaydı bulunan 10 yaşındaki B.G'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

AİLENİN SABIKA KAYDI KABARIK

Şüphelinin babasına ait olduğu tespit edilen aracı takibe alan ve D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde durduran polis ekipleri; araçta bulunan B.G. ile babası Süleyman G, annesi Sinem G. ve yanlarındaki Ferdi D, Sezer F. ve Ecevit G'yi gözaltına aldı. Yapılan kimlik sorgularında, B.G'nin babasının 53, annesinin 50, Ferdi D'nin 20, Sezer F'nin 26, Ecevit G'nin ise 7 suç kaydının olduğu öğrenildi.

ÇOCUK SUÇLU, GÖZLEMEVİ'NE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, B.G. ise savcılık talimatıyla Çocuk Gözlemevi'ne teslim edildi. Maltepe'de 12 Kasım'da Mobil Park Timlerince yakalanan B.G'nin, o tarih itibarıyla 397 suç kaydının olduğu belirlendi. Yaşı küçük şüphelinin, yaklaşık 4,5 ayda suç sayısını 76 artırdığı öğrenildi.

Kaynak: AA