Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükçekmece'de 5 bin aileye destek kolisi

Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü, çalışamayan, iş yerini kapatmak zorunda olan vatandaşlara, temel gıda maddesi ve hijyen malzemelerinden oluşan destek kolilerini evlerine teslim etti.

03.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:33
Büyükçekmece'de 5 bin aileye destek kolisi
Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü, çalışamayan, iş yerini kapatmak zorunda olan vatandaşlara, temel gıda maddesi ve hijyen malzemelerinden oluşan destek kolilerini evlerine teslim etti.

Korona virüs vak'asının her geçen gün etkisini giderek arttırdığı günlerde virüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini de aksatmıyor. Özellikle korona virüs salgınından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen çalışmayan, yaşlı ve engelli vatandaşlar tespit edildi. Yaklaşık 5 bin aileye bu kapsamda temel gıda maddesi ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolileri dağıtılıyor.

"Evinizde kalın biz yanınızdayız"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, virüs salgınının giderek arttığı bu günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu daha fazla arttırdığını ifade ederek, "Sevgi Eli Market aracılığıyla ilçemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her ay periyodik olarak tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü, iş yerleri kapanan vatandaşlarımız ve engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik. Büyükçekmece'de ikamet eden 5 bin aliye belediye ekiplerimizi ihtiyaç duyduklarını desteği sağlıyor. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın biz onlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: Sokakta oynanan geleneksel oyunlar ailelerin evde vakit geçirme aracı oluyor - Haber 12:20: Başkan Çiftçi'den vatandaşlara mektup - Haber 12:20: İstanbul Fatih'te 25 kişi kumar oynarken basıldı - Haber 12:20: Kars'ta sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başladı - Haber 12:20: Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber