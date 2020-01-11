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BÜYÜKÇEKMECE'DE BİLEZİK GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ Büyükçekmece'de yolda yürüyen kadına bıçak göstererek kolundaki 2 bileziği çalan şüpheli yakalandı.

11.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:04BÜYÜKÇEKMECE'DE BİLEZİK GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ 'de yolda yürüyen kadına bıçak göstererek kolundaki 2 bileziği çalan şüpheli yakalandı.

Olay 7 Ocakta Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kadının yanına yaklaşan ve Arapça konuştuğu belirtilen bir şüpheli elindeki bıçağı kadına göstererek, kolundaki iki bileziği gasp etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken kadının ihbarı üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin Abdülfettah K. olduğu ve aynı gün otobüsle 'dan Büyükçekmece'ye gittiğini tespit etti.  Abdülfettah K., Çatalca yolu üzerindeki Tepecik Mezarlığı'nın karşısında, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Abdülfettah K.'nın ifadesinde, çaldığı bilezikleri Çatalca'daki bir iş yerinin tuvaletine sakladığını söylediği öğrenildi. Ekipler, iş yerinin tuvaletine giderek bilezikleri ele geçirdi. Abdülfettah K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin sevki

-Bileziklerin fotoğrafı



Büyükçekmece, Çatalca, Güncel

Kaynak: DHA

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