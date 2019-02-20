20 Şubat 2019, 14:39
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Büyükçekmece'de Binada Patlama

Büyükçekmece

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgiye göre, Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak 7 numaralı binada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiği anlatıldı.

Patlamada bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin devam ettiği kaydedildi. İtfaiye,Büyükçekmece
Kaynak: AA