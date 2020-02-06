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Büyükçekmece'de cipin mağazaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Büyükçekmece'de seyir halindeki bir cipin beyaz eşya mağazasına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

06.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:34Büyükçekmece'de cipin mağazaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
'de seyir halindeki bir cipin beyaz eşya mağazasına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Çarmıklı Caddesi'nde seyir halindeki 34 PK 5122 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddede bulunan beyaz eşya mağazasının girişine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle mağazanın önünde sergilenen bazı eşyalarda hasar oluştu, mağazanın ön camı kırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, cipin mağazaya çarptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: AA

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