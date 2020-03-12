- Büyükçekmece'de çocuk oyun parkları dezenfekte ediliyor
- Büyükçekmece'de çocuk oyun parkları dezenfekte ediliyor Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Büyükçekmece'deki tüm çocuk oyun alanları ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.
12.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:30
- Büyükçekmece 'de çocuk oyun parkları dezenfekte ediliyor
İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Büyükçekmece'deki tüm çocuk oyun alanları ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak yapılan dezenfekte çalışmalarına korona virüsü riski sonrasında hız verildi."Virüse karşı tüm tedbirlerimizi alıyoruz"Sağlık Bakanlığı ve uzmanlardan gelen uyarı ve öneriler doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki toplu taşıma araçları ve halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda dezenfektasyon çalışmaları başlattı. Çalışmaları yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Halkımızın yoğun olarak kullandığı ibadethaneler, kütüphaneler, sosyal tesisler ve belediye binaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylı ilaçlar kullanılarak dezenfekte ediliyor. Çocuk oyun parkları da aynı şekilde periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte hijyen kurallarına karşı daha duyarlı olmalı ve kendilerini korumalılar. Belediye olarak biz de korona virüsüne karşı tüm tedbirlerimizi alıyoruz" ifadesini kullandı.(HK-NSO-BA-Y)
İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Büyükçekmece'deki tüm çocuk oyun alanları ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak yapılan dezenfekte çalışmalarına korona virüsü riski sonrasında hız verildi."Virüse karşı tüm tedbirlerimizi alıyoruz"Sağlık Bakanlığı ve uzmanlardan gelen uyarı ve öneriler doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki toplu taşıma araçları ve halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda dezenfektasyon çalışmaları başlattı. Çalışmaları yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Halkımızın yoğun olarak kullandığı ibadethaneler, kütüphaneler, sosyal tesisler ve belediye binaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylı ilaçlar kullanılarak dezenfekte ediliyor. Çocuk oyun parkları da aynı şekilde periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte hijyen kurallarına karşı daha duyarlı olmalı ve kendilerini korumalılar. Belediye olarak biz de korona virüsüne karşı tüm tedbirlerimizi alıyoruz" ifadesini kullandı.(HK-NSO-BA-Y)
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Büyükçekmece, Genel
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