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Büyükçekmece'de çocuk parkları meyve ağaçlarıyla donatılıyor

2020 yılını meclis kararı ile "Tarım Yılı" ilan eden Büyükçekmece Belediyesi çalışmalara başladı.

11.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:26Büyükçekmece'de çocuk parkları meyve ağaçlarıyla donatılıyor
2020 yılını meclis kararı ile "Tarım Yılı" ilan eden Belediyesi çalışmalara başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki çocuk oyun ve yaşam parklarına nar, vişne, kiraz, Trabzon hurması, kayısı, armut, incir, erik, elma, ayva, fındık, mandalina ve ceviz ağaçları dikildi. Büyükçekmece'de 2020 yılında tarıma elverişli topraklar vatandaşların tarım amaçlı kullanımına açılacak.

Çocukların toprak ve ağaçla büyümesi için ağaç dikimi çalışmalarına devam edileceğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Çocuklarımızı meyvelerle büyüteceğiz. İlçemizdeki tüm parklara meyve ağacı dikimi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı doğal yaşamla iç içe büyütmek istiyoruz. Hangi meyve hangi ağaçta yetişiyor öğrensin istiyoruz. Günümüzde çoğu meyve ve sebze hormonlu. Diktiğimiz ağaçlar organik yöntemlerde yetiştiriliyor. Parklarda oyun oynayan çocuklar dalında kopartacakları meyvelerle hem enerji depolayacak hem de doğal beslenecek. Tarım yılındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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