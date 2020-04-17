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BÜYÜKÇEKMECE'DE DENETİM TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı öncesi yapılan denetimler havadan görüntülendi.

17.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:02
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı öncesi yapılan denetimler havadan görüntülendi. Büyükçekmece 'deki denetim sırasında D-100 Karayolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından İstanbul 'da birçok noktada denetimler yapıyor.
O noktalardan biri de D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne yönü. Denetim nedeniyle tek şeride düşürülen yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafik havadan da görüntülendi. BÜYÜKÇEKMECE’DE DENETİM TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel
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