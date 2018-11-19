Emniyet Genel Müdürlüğünün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında, Silivri
ve Büyükçekmece
'de Drone ile trafik denetimi yapıldı.
Büyükçekmece Kamiloba E-5 karayolu Işıklar mevkisinden havalanan Drone ile trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.
Drone görüntülerinde kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ve hız ihlali yaptığı, cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen sürücülere trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Drone ile trafik denetimlerinin ay sonuna kadar süreceği öğrenildi.
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:54