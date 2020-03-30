Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükçekmece'de eğlence partisi operasyonu: 11 gözaltı

BÜYÜKÇEKMECE'de, eğlence partisi düzenleyerek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi gözaltına alındı.

30.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:04
Büyükçekmece'de eğlence partisi operasyonu: 11 gözaltı
BÜYÜKÇEKMECE'de, eğlence partisi düzenleyerek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi gözaltına alındı. Eğlencenin düzenlendiği bina mühürlendi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır." denildi.Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Büyükçekmece, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Büyükçekmece'de eğlence partisi operasyonu: 11 gözaltı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

New York’ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı Haberler
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı
ABD’de sağlık sistemi çökmek üzere! Tıbbi malzeme tükeniyor Haberler
ABD'de sağlık sistemi çökmek üzere! Tıbbi malzeme tükeniyor
Virüs hızla yayılırken İstanbul’da ev partisi yapanları polis affetmedi Haberler
Virüs hızla yayılırken İstanbul'da ev partisi yapanları polis affetmedi
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde simge olacak fotoğraf Haberler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde simge olacak fotoğraf
İngiltere’den endişe veren açıklama: Daha fazla ölüm bekliyoruz Haberler
İngiltere'den endişe veren açıklama: Daha fazla ölüm bekliyoruz
ABD’den sarsıcı korona açıklaması: Ölü sayısı 200 bin kişiyi bulabilir Haberler
ABD'den sarsıcı korona açıklaması: Ölü sayısı 200 bin kişiyi bulabilir
Trump, Harry ve Meghan’ın güvenliği için ödeme yapmayacak Haberler
Trump, Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacak
Meclis doktoru, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberler
Meclis doktoru, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

01:11: Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 6 Nisan'a kadar kapalı olacak - Haber 00:59: Göksu Deltası'nda yangın - Haber 00:59: FATİH'TE 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Haber 00:55: Büyükçekmece'de eğlence partisi operasyonu: 11 gözaltı - Haber 00:46: Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı - Haber 00:15: New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı - Haber 00:04: Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi - Haber 23:40: Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi - Haberler 23:34: ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir - Haber 23:26: Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu - Haber 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık - Haber