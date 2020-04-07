Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükçekmece'de evinden çıkamayan vatandaşlara evde sağlık hizmeti veriliyor

Büyükçekmece Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı her türlü tedbiri alırken, evinden çıkamayan ve yatalak durumda olan hastalar için başlatılan evde bakım hizmetini de kesintisiz olarak sürdürüyor.

07.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:10
Büyükçekmece'de evinden çıkamayan vatandaşlara evde sağlık hizmeti veriliyor
Büyükçekmece Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı her türlü tedbiri alırken, evinden çıkamayan ve yatalak durumda olan hastalar için başlatılan evde bakım hizmetini de kesintisiz olarak sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ortaya çıktığı günden beri Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personelleri ilçede ikamet eden 166 hastanın evde bakım ve tedavisini gerçekleştirirken, 170 vatandaşa da ücretsiz hasta nakil hizmeti verildi. Serum, kan alma, enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini ücretsiz olarak veren sağlık müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede yanıt vermeye çalışıyor.

273 vatandaşa online terapi

Büyükçekmece Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını Türkiye'yi etkisi altına aldığı ilk günden beri vatandaşlara online psikolojik terapi hizmeti de veriyor. Salgın nedeniyle psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenen ve yardım almak isteyen 273 vatandaşa Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün uzman psikologları tarafından online terapi hizmeti verilerek kaygı ve belirsizliklerin giderilmesine çalışıldı.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Salgın konusunda tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Korona virüs salgınını Türkiye'de gördükten sonra hızla çalışmalarımıza başladık. Online terapi, evde bakım ve hasta nakil hizmetlerimiz hala devam ediyor. Vatandaşımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ben ve mesai arkadaşlarım salgının ilk gününden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizi arayabilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Büyükçekmece, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Büyükçekmece'de evinden çıkamayan vatandaşlara evde sağlık hizmeti veriliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Haberler
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:29: KAYDI, TESTİ OLMAYAN KUMAŞ MASKE TAKANLARA UYARI: SİZİ KORUYAYIM DERKEN HASTA EDER - Haber 14:29: Son Dakika: Bakan Akar'ın talimatıyla bazı orduevi ve askeri misafirhaneler, Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına açıldı - Haber 14:29: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Haber 14:28: Meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri cerrahi maske üretiyor - Haber 14:28: Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler