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Büyükçekmece'de EYOP kurs kayıtları devam ediyor

Büyükçekmece'de okuma-yazma öğrenerek eğitimini yarıda bırakmış veya hiç okula gitmemiş vatandaşlara yönelik düzenlenen Evden Yeniden Okula Projesi (EYOP) kursları 16 Eylül'de başlıyor.

10.09.2019 10:56 Büyükçekmece'de EYOP kurs kayıtları devam ediyor
Büyükçekmece'de okuma-yazma öğrenerek eğitimini yarıda bırakmış veya hiç okula gitmemiş vatandaşlara yönelik düzenlenen Evden Yeniden Okula Projesi (EYOP) kursları 16 Eylül'de başlıyor.

7'den 70'e ücretsiz eğitim veren EYOP kapsamında ders alan yüzlerce vatandaş temel ortaokul ve lise derslerinde eğitim görüyor. 12 branşta eğitim veren EYOP, hafta içi her gün Büyükçekmece Meslek Edindirme Kursları (BMK) binasında vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. EYOP kapsamında çok sayıda öğrenciye okuma ve yazma öğrettiklerini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey eğitim. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz Meslek Edindirme Kursu ve EYOP hizmeti sunuyoruz. Eğitimlerin ardından kursiyerlerimizin bir yerlere geldiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Özellikle çalışmayan ev hanımlarımız için muhteşem bir fırsat. Okulunu yarıda bırakmış, okuma - yazma öğrenmek isteyen çok sayıda vatandaşımıza destek oluyoruz. Kapılarımız vatandaşlarımıza her zaman açık. Yeni dönemde tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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