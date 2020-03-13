Büyükçekmece'de faciadan saniyelerle kurtuluş kamerada
Büyükçekmece'de bir inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi.
13.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:58
Büyükçekmece 'de bir inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken kamyon devrilmeden 5 saniye önce anne ve çocuğunun kamyonun yanında geçtiği görüldü. Kamyon sürücüsü, cam kırılarak dışarı çıkarıldı.
Olay, Fatih Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 AG 5595 plakalı hafriyat kamyonu bina inşaatının olduğu alana kum dökmeye gelmişti. Kamyon kasası ağır yük ve yokuş aşağıya yol nedeniyle bir anda yan yatarak devrildi. Kamyon sürücüsü Adem Deniz, inşaat çalışanlarının ön camı kırarak dışarı çıkarmasıyla yara almadan kurtarıldı. Yaşanan kaza anı gören bir kişi ise, " Kum boşaltıyordu. Biz de yanından geçtik. Devriliyordu biz devriliyor diye bağırana kadar devrildi zaten. Kurtarmaya geldik. Yükü ağır ondan devrildi" dedi.
Olaydan 5 saniye önce anne ve çocuğu yoldan geçmiş
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyon devrilmeden 5 saniye önce pazar arabasıyla bir anne ve çocuğunun geçtiği görülüyor. Görüntülerin devamında kamyonun devrilmesinin ardından inşaat çalışanlarının aracın ön camını tekmeleyerek kırıp sürücüyü çıkarmaları yer alıyor. - İSTANBUL
Olay, Fatih Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 AG 5595 plakalı hafriyat kamyonu bina inşaatının olduğu alana kum dökmeye gelmişti. Kamyon kasası ağır yük ve yokuş aşağıya yol nedeniyle bir anda yan yatarak devrildi. Kamyon sürücüsü Adem Deniz, inşaat çalışanlarının ön camı kırarak dışarı çıkarmasıyla yara almadan kurtarıldı. Yaşanan kaza anı gören bir kişi ise, " Kum boşaltıyordu. Biz de yanından geçtik. Devriliyordu biz devriliyor diye bağırana kadar devrildi zaten. Kurtarmaya geldik. Yükü ağır ondan devrildi" dedi.
Olaydan 5 saniye önce anne ve çocuğu yoldan geçmiş
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyon devrilmeden 5 saniye önce pazar arabasıyla bir anne ve çocuğunun geçtiği görülüyor. Görüntülerin devamında kamyonun devrilmesinin ardından inşaat çalışanlarının aracın ön camını tekmeleyerek kırıp sürücüyü çıkarmaları yer alıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Mahallesi, Büyükçekmece, Anne, 3. Sayfa
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