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Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı

20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı yerde havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

04.08.2019 02:13 Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı
20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı yerde havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre 20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış törenindeki havai fişek gösterisi sırasında havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 8 kişi hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.


- İstanbul

Sanat festivali, Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: DHA

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