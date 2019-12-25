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Büyükçekmece'de gece bekçisini yaralayan şahıs tutuklandı

Büyükçekmece'de bir gece bekçisinin silahla yaralanması olayına ilişkin 2 kişi yakalandı.

25.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:54 Büyükçekmece'de gece bekçisini yaralayan şahıs tutuklandı
'de bir gece bekçisinin silahla yaralanması olayına ilişkin 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saat 02.50 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece D-100 karayolu istikameti Kumburgaz mevkisinde bir otomobilden açılan ateş sonucu U.K. isimli gece bekçisi yaralandı. Yaralı bekçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. , olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahısların kullandığı aracı tespit etti.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları kapsamında, şüpheliler aynı gün içerisinde Silivri'de kıskıvrak yakalandı. Polisin araç içerisinde yaptığı aramada çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler Şerafettin K. (21)'nın 13, E.E.'nin (22) ise 6 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Eğlence mekanında olay çıkarmışlar

Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde, şüphelilerin olaydan önce bir eğlence mekanında alkol aldığı, bir süre sonra tartışma yaşanması üzerine mekanın sahibi tarafından dışarı çıkarıldığı, bunun üzerine şüphelilerin mekanın önünden geçerken havaya birkaç el ateş açtıkları belirlendi. Olayın devamında, durumu gören 4 gece bekçisinin şüphelilerin peşinden gittiği ve dur ihtarında bulunduğu, şüphelilerin ise dur ihtarına ateş ederek karşılık verdiği ve bu esnada gece bekçisi U.K.'nin yaralandığı öğrenildi.

Şüpheliler Şerafettin K. ve E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şerafettin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Edirne, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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