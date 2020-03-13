BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDU
BÜYÜKÇEKMECE'de inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi.
13.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:34
BÜYÜKÇEKMECE'de inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi. Devrilme anı kameralara yansırken, yoldan geçen anne ve kızı kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde saat 11.45'te meydana geldi. Adem Deniz'in kullandığı 34 AG 5595 plakalı hafriyat kamyonu ile bir bina inşaatına kum getirdi. Hafriyat kamyonu yükünü boşalttığı sırada devrildi. Kazayı görenler ve işçiler kamyon içerisinde kalan sürücünün yardımına koştu. İşçiler kamyonun camını kırarak sürücüyü kurtardı.
SON ANDA KURTULDULARKaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerinde hafriyat kamyonu devrilmeden 5 saniye önce pazardan dönen anne ve çocuğu kamyonun yanından geçiyor. Bir otomobil sürücüsü de kamyonun devrileceğini fark ederek geri manevra yaparak kamyondan kaçıyor. Daha sonra kamyon devrilirken, işçiler kamyon sürücüsünü kurtarmak için koşuyor.Görüntü Dökümü: ---------------Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü-Kaza yerinden görüntü-İtfaiye ekiplerinden görüntü-Caddeden görüntü- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Adem Deniz, Anne, Güncel
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