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Büyükçekmece'de halk akademisi ve spor akademisi kurslarına ara verildi

Büyükçekmece Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak Halk Akademisi ve Spor Akademisi'nin eğitimlerine ara verdi.

12.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:26
Büyükçekmece'de halk akademisi ve spor akademisi kurslarına ara verildi
Büyükçekmece Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak Halk Akademisi ve Spor Akademisi'nin eğitimlerine ara verdi.

Binlerce öğrenciye kapılarını açan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi ve Spor Akademisi derslerine Mart ayı sonuna kadar ara verildi. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde yer alan kütüphaneler ve etüd merkezleri de geçici olarak kapatıldı.

"Hassas davranmakta fayda var"

Mart ayı sonuna kadar tüm derslerin ve etkinliklerin iptal edildiğini açıklayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerimize 23 Nisan'a kadar ara verdik. Ayrıca Büyükçekmece Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Halk Akademisi ve Spor Akademisi kurslarına da tedbir amaçlı olarak Mart ayı sonuna kadar ara veriyoruz. Kütüphane ve etüd merkezlerimizi de geçici süreyle kapatıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Büyükçekmece, Güncel

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