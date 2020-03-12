Büyükçekmece'de halk akademisi ve spor akademisi kurslarına ara verildi
Büyükçekmece Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak Halk Akademisi ve Spor Akademisi'nin eğitimlerine ara verdi.
12.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:26
Büyükçekmece Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak Halk Akademisi ve Spor Akademisi'nin eğitimlerine ara verdi.
Binlerce öğrenciye kapılarını açan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi ve Spor Akademisi derslerine Mart ayı sonuna kadar ara verildi. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde yer alan kütüphaneler ve etüd merkezleri de geçici olarak kapatıldı.
"Hassas davranmakta fayda var"
Mart ayı sonuna kadar tüm derslerin ve etkinliklerin iptal edildiğini açıklayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerimize 23 Nisan'a kadar ara verdik. Ayrıca Büyükçekmece Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Halk Akademisi ve Spor Akademisi kurslarına da tedbir amaçlı olarak Mart ayı sonuna kadar ara veriyoruz. Kütüphane ve etüd merkezlerimizi de geçici süreyle kapatıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Binlerce öğrenciye kapılarını açan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi ve Spor Akademisi derslerine Mart ayı sonuna kadar ara verildi. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde yer alan kütüphaneler ve etüd merkezleri de geçici olarak kapatıldı.
"Hassas davranmakta fayda var"
Mart ayı sonuna kadar tüm derslerin ve etkinliklerin iptal edildiğini açıklayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerimize 23 Nisan'a kadar ara verdik. Ayrıca Büyükçekmece Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Halk Akademisi ve Spor Akademisi kurslarına da tedbir amaçlı olarak Mart ayı sonuna kadar ara veriyoruz. Kütüphane ve etüd merkezlerimizi de geçici süreyle kapatıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Büyükçekmece, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor