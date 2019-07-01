Büyükçekmece'de havai fişek kullanımı yasaklandı

Belediye Meclisi, mahalle kahvesinde gerçekleştirdiği meclis toplantısında aldığı karar ile ilçede havai fişek kullanımını milli bayram ve uluslararası organizasyonlar dışında yasakladı.Büyükçekmece Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.başkanlığında yapıldı. Toplantıda Başkan Hasan Akgün'ün yanı sıra muhtarlar, parti meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Güzelce MahallesiKulübü Lokali'nde gerçekleşen toplantıda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,ve Türkiye'de herkesin dikkatini çekecek bir karar aldıklarını belirtti.Milli günler ve uluslararası günler hariç, tüm iş yerlerinde, sokak, cadde, çay bahçelerinde gibi yerlerde havai fişek atışını yasakladığını söyleyen Başkan Akgün, çay bahçelerinde ve lokantalar da düğün yapmanın yasaklandığını belirtti."Her konuştuğumuzu duysunlar ki bize ona göre fatura kessinler"20 senedir vatandaşla beraber iç içe Meclis Toplan toplantısı yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi olarak 20 yıl öncesinden beri yaz aylarında belediye meclisleri köy kahvelerinde vatandaşla iç içe, çay bahçelerinde, incir altında ve çayırda, çimende yapıyoruz. Halkla beraber yapıyoruz. Çünkü bizi halk seçti. Halktan kaçarak veya ne konuştuğumuzu duymasın diye kafamızda bu olgu hiç olmadı. Her konuştuğumuzu duysunlar ki bize ona göre fatura kessinler" ifadelerini kullandı."Büyükçekmece sınırları içerisinde havai fişek atışları külliyen yasaklanmıştır"Büyükçekmece'de havai fişek kullanımının milli bayram ve uluslararası organizasyonlar dışında yasaklandığını açıklayan Akgün "İstanbul ve Türkiye'de dikkat çekecek bir karar aldık. Yaz ayı nedeniyle önüne gelen gecenin geç saatlerinde havai fişek patlatıyor. Hasta olan var, çocuk ve hamileler var. İnsanlarımızın disipline olması bakımından kararımızı biraz sert aldık. Milli günler ve uluslararası günler hariç, tüm iş yerlerinde, sokak, cadde, çay bahçelerinde neresi olursa olsun havai fişek atışını yasakladık. Bu karardan sonra eğer vatandaş havai fişek atarsa iş yerleri kapatacağız. Kapatmanın da şeklini biz biliriz. Suriyeli ve diğer misafirlerimiz de dahildir. Onlar da uyacaklar istedikleri yerde mangal ve nargile kömürü yakamazlar. Geçen sene yüzde 80 engellenmişti. Büyükçekmece sınırları içerisinde havai fişek atışları külliyen yasaklanmıştır" dedi."Çay bahçelerinde ve lokantalar da düğün yapmakta yasaklanmıştır"Sokakta ve çay bahçelerinde düğün yapılmasının yasaklandığını açıklayan Başkan Akgün, "Çay bahçelerinde ve lokantalar da düğün yapmakta yasaklanmıştır. Gece sokak düğünü, Büyükçekmece'ninbölgesinde özellikle daha çok dikkat çekiyor. Kurusıkı denilen silahlarla insanları korku ve dehşete itecek kadar yoğun silah atılması bunların tümünün yasaklanması için Belediye Meclisindenmakamına sunulmak üzere oy birliği ile tavsiye kararı aldık. Belediye olarak da biz çevre kanununa göre müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu."Büyükçekmece'de yeni yapacağımız ihale araç alımında 80 araç tasarrufunda bulunduk"Tasarrufla ilgili kararlar alındığını söyleyen Akgün, "Tasarrufla ilgili kararlar aldık. Birbirine yakın iki müdürlüğün birleştirilmesi yetkisi bizde var. Veteriner Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü var. Veterineri, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağladık. Müdürlüklerin sayısını azaltarak yine personel ve makam tasarrufuna gittik. Büyükçekmece'de yeni yapacağımız ihale araç alımında 80 araç tasarrufunda bulunduk. Birleştirmelerle 80 tasarruf yapabiliyorum. Herkes tasarrufa yönelecektir. Ülkenin bulunduğu ekonomik şartlar çok ağırdır" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL