Büyükçekmece'de havaist otobüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

BÜYÜKÇEKMECE Tepecik Mevkii'nde yolcuları taşıyan havalimanı otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan bir yolcu hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Tepecik Mevkii Çatalca Yolu üzeri Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddialara göre İstanbul Havalimanı'ndan Büyükçekmece'ye yolcu götüren Niyazi Yılmaz yönetimindeki havaist otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kontrolden çıkan otobüs, önce yol kenarında bulunan sebze ve meyve satan satıcılara daha sonra bir elektrik direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan Didem Şam hayatını kaybederken, 7 kişide yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri otobüste bulunan yaralıları ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere sevk etti. Sağlık ekipleri bir yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle yol kenarında bulunan sebze ve meyve satıcılarının olduğu tezgahlar zarar görürken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Olay yerine otobüsün kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç çağrıldı. Kaza yeri havadan da görüntülendi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



- İstanbul