BÜYÜKÇEKMECE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de bir restoranda iki grup arasında başlayan tartışma sokakta silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Olay, Pınartepe Mahallesi Sahilyolu Caddesi üzerindeki bir restoranda gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Restoranda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Gruplar arasındaki kavgayı bitirmek isteyen restoran çalışanları, tarafları dışarı çıkardı. İki grup arasındaki tartışma dışarıda da devam etti. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 1 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelmeden, kavgaya karışan şüphelilerin yaralıları da alarak kaçtıkları öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, detaylı incelemelerde bulundu. Polis, işyeri sahibi ve çalışanlardan da olayla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, olay yerinden kaçanların yaralıları Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye getirdikleri ileri sürüldü. Polis ekipleri, özel hastaneye giden yaralıların kimliklerini belirlemek için hastaneye gitti. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlatırken; kaçan iki gruptaki kişileri de yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Olayın meydana geldiği yer

Yerdeki boş kovanların görüntüsü

Polisin olay yeri çalışması

Genel ve detaylar