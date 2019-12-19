Haberler » Güncel » BÜYÜKÇEKMECE'DE İKİ HIRSIZDAN BİRİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI - Haber

BÜYÜKÇEKMECE'DE İKİ HIRSIZDAN BİRİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

İSTANBUL'da iki ayrı eve girerek hırsızlık yapan, çaldıkları kontak anahtarı ile kapı önünde park halindeki lüks otomobili çalan iki hırsızdan biri kovalamaca sonucu yakalandı.

19.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:45 BÜYÜKÇEKMECE'DE İKİ HIRSIZDAN BİRİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
İSTANBUL'da iki ayrı eve girerek hırsızlık yapan, çaldıkları kontak anahtarı ile kapı önünde park halindeki lüks otomobili çalan iki hırsızdan biri kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin  yakalanmadan önce çaldıkları 150 bin lira değerinde pırlanta saatin de bulunduğu  çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Etiler'de 30 Kasım 2019 tarihinde bir eve giren hırsızlar, evde bulunan cep telefonu ile kapıda park halinde duran lüks otomobili çalarak kaçtı. olayla ilgili soruşturma başlatırken çalınan otomobilin izi 12 Aralık 2019 tarihinde 'de bulundu. Bir eve girerek hırsızlık yaptıktan sonra çalıntı araçla kaçmaya çalışan iki şüpheli, polisle kovalamacaya girdi. Kısa bir takibin ardından önü kesilen otomobilin içinde bulunan Erhan T.(22) gözaltına alınırken, diğer şüpheli ise kaçtı. Polis çalıntı araçta yaptığı incelemede bir kaç saat önce çalınan aralarında 150 bin dolarlık ziynet eşyasının bulunduğu çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Şüpheli Erhan T.'nin daha önceden 7 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.


- İstanbul

Büyükçekmece, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37   2021 İslami Dayanışma Oyunlarının Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi İmza Töreni (1) - Haber
14:36   Malatya'da ruhsatsız silah ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haber
14:32   Akay: "Pastırmayı hakkıyla Kayseri yapıyor, diğerleri de benzetmeye çalışıyordur" - Haber
14:32   Bartın Üniversitesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı - Haber
14:32   Nazilli'de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 14:41:45