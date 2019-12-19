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Büyükçekmece'de iki hırsızdan biri kovalamaca sonucu yakalandı

İSTANBUL'da iki ayrı eve girerek hırsızlık yapan, çaldıkları kontak anahtarı ile kapı önünde park halindeki lüks otomobili çalan iki hırsızdan biri kovalamaca sonucu yakalandı.

19.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:19
İSTANBUL'da iki ayrı eve girerek hırsızlık yapan, çaldıkları kontak anahtarı ile kapı önünde park halindeki lüks otomobili çalan iki hırsızdan biri kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin yakalanmadan önce çaldıkları 150 bin lira değerinde pırlanta saatin de bulunduğu çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.
Etiler'de 30 Kasım 2019 tarihinde bir eve giren hırsızlar, evde bulunan cep telefonu ile kapıda park halinde duran lüks otomobili çalarak kaçtı. olayla ilgili soruşturma başlatırken çalınan otomobilin izi 12 Aralık 2019 tarihinde 'de bulundu. Bir eve girerek hırsızlık yaptıktan sonra çalıntı araçla kaçmaya çalışan iki şüpheli, polisle kovalamacaya girdi. Kısa bir takibin ardından önü kesilen otomobilin içinde bulunan Erhan T.(22) gözaltına alınırken, diğer şüpheli ise kaçtı. Polis çalıntı araçta yaptığı incelemede bir kaç saat önce çalınan aralarında 150 bin dolarlık ziynet eşyasının bulunduğu çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Şüpheli Erhan T.'nin daha önceden 7 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
Büyükçekmece'de iki hırsızdan biri kovalamaca sonucu yakalandı

Büyükçekmece, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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