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Büyükçekmece'de iş arayan vatandaşlara büyük kolaylık... İşveren, iş arayan vatandaşların ayağına...

Büyükçekmece'de iş arayan vatandaşlara büyük kolaylık... İşveren, iş arayan vatandaşların ayağına gidiyorİSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'İşveren İşgören ile Buluşuyor' programında 130 firma temsilcisi gün boyu iş arayan yüzlerce vatandaş ile birebir görüştü.

01.10.2019 12:30
Büyükçekmece'de iş arayan vatandaşlara büyük kolaylık... İşveren, iş arayan vatandaşların ayağına gidiyor
İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'İşveren İşgören ile Buluşuyor' programında 130 firma temsilcisi gün boyu iş arayan yüzlerce vatandaş ile birebir görüştü.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen 6'ncı 'İşveren İşgören' buluşması kapsamında iş arayan yüzlerce kişi 130 firmanın temsilcisi ile bir araya geliyor. Büyükçekmece Belediyesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan her yaştan iş arayan, firma temsilcileri ile bire bir görüşerek iş bulma imkanı buluyor. Program kapsamında binlerce geç yüzlerce firma temsilci ile buluştu. Etkinliğin gün boyu devam edeceği öğrenildi.
İş arayan gençlerden Fethiye Kuşçu, etkinliğin güzel olduğunu söyleyerek, "İlk defa geliyorum. Sektör temsilcileri ile birebir buluşabiliyoruz. İnsanlar için kolaylık" dedi. İş bulmak için form dolduran Nedim Deniz ise, " Faydalı buluşma, ülkemizde birçok işsiz var. Herkesin evini geçirmeye ihtiyacı var, böyle bir buluşmanın sağlanması gerekliydi zaten. Ülkemiz için iyi bir uygulama olmuş" diye konuştu.
"İş görenin ayağına gitmek diye tabir ediyorum bu etkinliği"
Özel bir firmanın İnsan Kaynakları Temsilcisi Cüneyt Öztürk güzel bir etkinlik olduğunu kaydederek, " Bu sene benim firma olarak 2'nci katılımımız. Çok güzel bir organizasyon Büyükçekmece Belediyesi'nin tebrik ediyorum. İŞKUR ile birlikte yapılıyor. İş görenin ayağına gitmek diye tabir ediyorum ben bunu. Bu şekilde sağlıklı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Büyükçekmece'de iş arayan vatandaşlara büyük kolaylık... İşveren, iş arayan vatandaşların ayağına...

Büyükçekmece, Genel

Kaynak: İHA

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