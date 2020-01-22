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Büyükçekmece'de kaçak 40 ton yakıt ele geçirildi

Büyükçekmece'de bir depoya düzenlenen operasyonda 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

22.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:40Büyükçekmece'de kaçak 40 ton yakıt ele geçirildi
'de bir depoya düzenlenen operasyonda 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir depoda kaçak akaryakıt ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler depoya baskın düzenlendi. Suçüstü yapılan operasyonda, satışa hazır halde 2 akaryakıt tankı ve bir minibüsün içerisinde yaklaşık 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, depo sorumlusu B.B. de gözaltına aldı.
(İHA)

Büyükçekmece, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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