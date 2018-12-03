Büyükçekmece'de Kadın Öğretmen Kaza Yaptığı Aracında Sıkıştı

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:23



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:23

Haber-Kamera Ersan SAN-İSTANBUL DHABüyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda kadın öğretmen direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle önce aydınlatma direğine sonra da bariyere çarptı. Aracında sıkışan öğretmen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaza D-100 Karayolu Mimarsinan mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Çalıştığı okula doğru ilerleyen Öğretmen Gül Emine Yargı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine ardından da bariyerlere çarptı. Gül Emine Yargı, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yargı ambulansla Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.