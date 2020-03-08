Büyükçekmece'de kağıt toplayıcılar arasında kavga: 1 ağır yaralı
Büyükçekmece'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
08.03.2020 14:16
Büyükçekmece 'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Büyükçemece'de bulunan bir kağıt toplama deposunda yaşandı. İddiaya göre, depoda çalışanlar arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu bir şahıs boğazından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı Büyükçemece'deki bir özel hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerindeki 6 çalışan ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayı sırasında evinin balkonundan bağrışma sesleri duyduğunu söyleyen Şaban Koca, "Bağrışmalar oldu ambulans ambulans diye, pek Türkçe de bilmiyorlar. Balkondan ambulans aradım hemen. Ben iş kazası diye haber verdim ilk başta. Bir 10 dakika sonra polis, 20 dakika sonra da ambulans geldi. Kulağının altında şah damarı ya da atar damarından biri kesikti. Kan fışkırıyordu. Havluyla falan baskı yaptık. 112'deki görevli baskı yapın dedi. Ağzından da kan fışkırıyordu" dedi. - İSTANBUL
Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Büyükçemece'de bulunan bir kağıt toplama deposunda yaşandı. İddiaya göre, depoda çalışanlar arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu bir şahıs boğazından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı Büyükçemece'deki bir özel hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerindeki 6 çalışan ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayı sırasında evinin balkonundan bağrışma sesleri duyduğunu söyleyen Şaban Koca, "Bağrışmalar oldu ambulans ambulans diye, pek Türkçe de bilmiyorlar. Balkondan ambulans aradım hemen. Ben iş kazası diye haber verdim ilk başta. Bir 10 dakika sonra polis, 20 dakika sonra da ambulans geldi. Kulağının altında şah damarı ya da atar damarından biri kesikti. Kan fışkırıyordu. Havluyla falan baskı yaptık. 112'deki görevli baskı yapın dedi. Ağzından da kan fışkırıyordu" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Büyükçekmece'de kağıt toplayıcılar arasında kavga: 1 ağır yaralı
Etiketler : Büyükçekmece, Sabah, 3. Sayfa
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