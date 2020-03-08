Büyükçekmece'de kağıt toplayıcılar arasında kavga: 1 ağır yaralı
Büyükçekmece'de kağıt toplayıcılar arasında kavga: 1 ağır yaralı Büyükçekmece'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.
08.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:25
Büyükçekmece 'de kağıt toplayıcılar arasında kavga: 1 ağır yaralı
İSTANBUL - Büyükçekmece'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Büyükçemece 'de bulunan bir kağıt toplama deposunda gerçekleşti. İddiaya göre, depoda çalışanlar arası çıkan bir tartışma sırasında, yabancı uyruklu bir şahıs boğazından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tedavi edilmesi için yaralı şahsı Büyükçemece'deki bir özel hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde bulunan diğer altı çalışan da polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayı sırasında evinin balkonundan bağrışma sesleri duyduğunu söyleyen Şaban Koca isimli vatandaş " bağrışmalar oldu ambulans ambulans diye pek Türkçe de bilmiyorlar. Balkondan ambulans aradım hemen. Ben iş kazası diye haber verdim ilk başta. Bir 10 dakika sonra polis 20 dakika sonra da ambulans geldi. Kulağının altında şah damarı ya da atar damarından biri kesikti. Kan fışkırıyordu. Havluyla falan baskı yaptık. 112'deki görevli baskı yapın dedi. Ağzından da kan fışkırıyordu" dedi.
İSTANBUL - Büyükçekmece'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Büyükçemece 'de bulunan bir kağıt toplama deposunda gerçekleşti. İddiaya göre, depoda çalışanlar arası çıkan bir tartışma sırasında, yabancı uyruklu bir şahıs boğazından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tedavi edilmesi için yaralı şahsı Büyükçemece'deki bir özel hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde bulunan diğer altı çalışan da polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayı sırasında evinin balkonundan bağrışma sesleri duyduğunu söyleyen Şaban Koca isimli vatandaş " bağrışmalar oldu ambulans ambulans diye pek Türkçe de bilmiyorlar. Balkondan ambulans aradım hemen. Ben iş kazası diye haber verdim ilk başta. Bir 10 dakika sonra polis 20 dakika sonra da ambulans geldi. Kulağının altında şah damarı ya da atar damarından biri kesikti. Kan fışkırıyordu. Havluyla falan baskı yaptık. 112'deki görevli baskı yapın dedi. Ağzından da kan fışkırıyordu" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Büyükçekmece'de kağıt toplayıcılar arasında kavga: 1 ağır yaralı
Etiketler : Büyükçekmece, Polis, kavga, 3. Sayfa
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