Büyükçekmece'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

BÜYÜKÇEKMECE'de bir kamyonet, sokağa girmek için yavaşlayan minibüse arkadan çarptı. Yaşanan kazada kamyonetin içinde bulunan biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çatalca Yolu Caddesi Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 EP 7356 plakalı kamyonet, sokağa girmek için yavaşlayan Serkan Yılmaz kontrolündeki 34 BP 5252 plakalı minibüse arkadan vurdu. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin içinde sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa verildi. Yaralılardan Dursun Derin'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, henüz kimliği belli olmayan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis yaşanan kaza hakkında soruşturma başlattı.

(Fotoğraflı)