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Büyükçekmece'de kamyonun altında kalan motosikletli öldü

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü.

23.01.2020 02:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 02:18Büyükçekmece'de kamyonun altında kalan motosikletli öldü
'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu istikametinde, mesai bitiminde iş yerinden motosikletliyle ayrılan Hüseyin Karabalık, seyir halindeyken henüz belirlenmeyen bir nedenle dengesini kaybederek önüne çıkan kamyonun altına girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin Karabalık'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Büyükçekmece, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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