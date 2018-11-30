Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Kapsamında 5 Bloğun Yıkımı Havadan Görüntülendi

30 Kasım 2018 Cuma 10:09



30 Kasım 2018 Cuma 10:09

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüme tabii tutulan 5 bloktan oluşan riskli binaların yıkımı gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.Hasan Akgün,"Marmara depremi yarın olacak gibi çalışıyoruz" dedi. Yıkım ise havadan görüntülendi.Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli yapıların yenilenme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Atatürk Mahallesinde kentsel dönüşüme tabii tutulan 5 Bloktan oluşan riskli binaların yıkımı gerçekleşti. Belediye ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Akgün vatandaşları, ilçede devam etmekte olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Eskiden bu binalarda oturan ev sahipleri yıkımı izlemek için yıkım alanına geldi. Ev sahipleri, kentsel dönüşüm kapsamında yeni evlerine kavuşacaklarından dolayı memnuniyetlerini Başkan Akgün'e ilettiler."Depreme dayanıklı olmayan tüm yapıları yıkmak istiyoruz"Yıkımı yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.Hasan Akgün," 1999 Marmara depreminden sonra Büyükçekmece kentsel yenilenmeyi hedefleyen aynı zamanda şehir estetiğini de katkı sağlamayı düşünerek çalışmalara başladı. Son 5 yıldır bu çalışmaları yoğunlaştırdık. İnşallah zaman içinde depreme dayanıklı olmayan tüm yapıları yıkarak, estetik yaşam alanları kurmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaları yaparken vatandaşlarımızı da mağdur etmeden onlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bugün beş bloklu bir siteyi yıkıyoruz ve çalışmalarımız devam edecek. Olası Marmara depreminin ne zaman olacağını bilmiyoruz ancak yarın olacak gibi gece gündüz çalışıyoruz. Hem depreme hazırlık yapıyoruz hem de şehrin yenilenmesi için eksiksiz bir şekilde çalışmaları yürütüyoruz. Bugüne kadar 600'den fazla blok yıkılarak yenisi yapıldı. Kentsel dönüşümle ilgili mevzuatta bakanlığımız tarafından daha kolay bir sistem kurulmasını talep ediyoruz. Yeni yönetmelikler ve işimizi kolaylaştıracak kararlar alınmasını istiyoruz" diye konuştu.Öte yandan yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. - İSTANBUL