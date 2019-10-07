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Büyükçekmece'de "Kİbarınak" projesi hayata geçti

Büyükçekmece Belediyesi, eğitim kurumlarının desteği ile ilçede bulunan hayvanlar için "Kİbarınak" projesini hayat geçirdi.

07.10.2019 10:49Büyükçekmece'de
Büyükçekmece Belediyesi, eğitim kurumlarının desteği ile ilçede bulunan hayvanlar için "Kİbarınak" projesini hayat geçirdi.

Pilot bölge olarak Büyükçekmece'de başlayan "Kİbarınak" platformu sayesinde hayvansever vatandaşlar web sitesini ziyaret ederek, Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayatını sürdüren hayvanlarını fotoğraflardan seçerek sahiplenebiliyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün proje ile ilgili olarak, "Kibarinak platformu, Mimar Sinan Eğitim Kurumları ve Büyükçekmece Belediyesi'nin birlikte hazırlamış olduğu bir sosyal sorumluluk projesidir. Kibarınak projesi barınaklarda yaşam süren küçük dostlarımızın kendilerine daha sıcak bir yuva bulmalarını, barınak ihtiyaçlarının karşılanmasını ve yapılan bağışlar üzerinden barınak hayvanlarına daha konforlu bir yaşam sunmayı amaçlamaktadır. Türkiye'nin en büyük sokak hayvanları barınaklarından birine sahibiz. Hayvan sahibi olmak isteyen, ailelerine yeni bir üye dahil etmek isteyen vatandaşlarımızı Kİbarınak platformuna bekliyoruz. Web sitesinde barınak hayvanlarımızın fotoğraflarına bakarak hiçbir ücret ödemeden sahiplenmek mümkün" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Pilot, Güncel

Kaynak: İHA

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