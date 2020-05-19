BÜYÜKÇEKMECE'DE KORKUTAN GÖRÜNTÜ KRONOMİD İSTİLASI YAŞANIYOR

Duvarlarda, ağaçlarda, otlarda her yerdeler.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KORKUTAN GÖRÜNTÜ KRONOMİD İSTİLASI YAŞANIYOR
19.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:16
Duvarlarda, ağaçlarda, otlarda her yerdeler...
Büyükçekmece'de 'kronomid' olarak bilinen sivrisineklere benzer sinek istilası yaşanıyor.
Pencerelerini açamamaktan rahatsız olan çevre sakinleri,ilaçlamanın yetersiz olduğunu söyledi.
İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE'deki hemen bütün mahallelerde 'kronomid' olarak bilinen sivrisineklere benzer sinek istilası, ilçede oturanları bıktırdı. Çevre sakinleri, ilaçlamanın yetersiz olduğunu öne sürdü.
Sinekler ilçede bulunan özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba Mahallesi'nde yaygın görülüyor. Son bir haftada Büyükçekmece Belediyesi'ne açılan ihbar telefonlarının neredeyse tamamının bu konuda olduğu belirtildi. Yeşil renkli bu sineklerden şikayetçi olanlar, kronomidlerin duvarın rengini kapattıklarını, perdelere yapıştıklarını anlattı.
PENCERE AÇAMIYORLAR
Birçok kişi, sineklilerin arasından bile içeri giren, sivrisineklere benzer, birbiri üzerine katlanmış kanatlar yerine gövde boyunca paralel tutulan kanatlar ve çok uzun olmayan emici hortumları bulunan sineklerin istilası nedeniyle, sıcak havada balkona çıkamaz, pencere açamaz olmaktan yakındı. Genellikle Büyükçekmece Gölü çevresindeki sazlık alanlarda duran, geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin erişkinlerin kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi.
"İLAÇLAMA YETERSİZ" İDDİASI
İlçe sakinlerinin şikayetleri üzerine Büyükçekmece Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Büyükçekmece Gölü tabanında oluşan kronomid türü sinek yoğunluğu Büyükçekmecemizde bazı mahallelerde yoğun olarak görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri bölgemizde oluşan yoğunluk nedeni ile çalışmalarını arttırmıştır " açıklamasını yaptı.
Ancak bu duyurunun altındaki yorumlarda belediye yönetimi yeterince ve zamanında ilaçlama yapmamakla suçlandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü’ne uluslararası koronavirüs soruşturması Haber
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29’a yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Pınar Altuğ’un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Pakistan’da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü Haber
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Adıyaman’da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Haber
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Haberler››Güncel››BÜYÜKÇEKMECE'DE KORKUTAN GÖRÜNTÜ KRONOMİD İSTİLASI YAŞANIYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:16: Elazığ'da 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli gözaltına alındı - Haber 16:15: Osmancık'ta bin aileye gıda yardımı - Haber 16:14: MHP Milletvekili Taşdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı - Haber 16:14: Canpolat'tan Kadir Gecesi mesajı - Haber 16:13: Büyükşehir 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıdı - Haber 15:58: Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu - Haber 15:16: Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı - Haber 14:27: Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi - Haberler 13:09: Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir - Haberler