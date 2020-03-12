Büyükçekmece'de korona virüsü nedeniyle etkinlikler iptal edildi
Büyükçekmece Belediyesi, korona virüsü nedeniyle belediyenin kültür-sanat etkinliklerini 23 Nisan 2020 tarihine kadar iptal etti.
12.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:28
Büyükçekmece Belediyesi, korona virüsü nedeniyle belediyenin kültür-sanat etkinliklerini 23 Nisan 2020 tarihine kadar iptal etti.
Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu ifadeleri kullandı: "Değerli Büyükçekmece ailem, hep birlikte telaş ve karamsarlığa kapılmadan Sağlık Bakanlığı ve yetkili uzmanların uyarılarını dikkate alarak, korona virüsünden korunmak konusunda tüm tedbirleri almak zorundayız. Uzmanların özellikle belirttiği gibi kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerekmektedir. Büyükçekmece Belediyesi olarak yapılan uyarıları dikkate alıp, 23 Nisan 2020 tarihine kadar belediyemizce gerçekleştirilmesi planlanan tüm kültür - sanat etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenmiş veya iptal edilmiştir. Her yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda geleneksel olarak düzenlediğimiz "Tıp Balosu" da bu kapsamda iptal edilmiştir. Bu süreçte her zamankinden daha hassas davranmamız gerektiğini göz önünde bulundurarak, sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi. - İSTANBUL
Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu ifadeleri kullandı: "Değerli Büyükçekmece ailem, hep birlikte telaş ve karamsarlığa kapılmadan Sağlık Bakanlığı ve yetkili uzmanların uyarılarını dikkate alarak, korona virüsünden korunmak konusunda tüm tedbirleri almak zorundayız. Uzmanların özellikle belirttiği gibi kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerekmektedir. Büyükçekmece Belediyesi olarak yapılan uyarıları dikkate alıp, 23 Nisan 2020 tarihine kadar belediyemizce gerçekleştirilmesi planlanan tüm kültür - sanat etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenmiş veya iptal edilmiştir. Her yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda geleneksel olarak düzenlediğimiz "Tıp Balosu" da bu kapsamda iptal edilmiştir. Bu süreçte her zamankinden daha hassas davranmamız gerektiğini göz önünde bulundurarak, sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Büyükçekmece, 23 Nisan, Güncel
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