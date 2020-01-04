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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTELDE 2 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU; YANLARINDA SİLAH BULUNDU (2)

BÜYÜKÇEKMECE'de bir otelde 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu.

04.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:24 BÜYÜKÇEKMECE'DE OTELDE 2 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU; YANLARINDA SİLAH BULUNDU (2)

BÜYÜKÇEKMECE'de bir otelde 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu. 

Büyükçekmece'de ihbar üzerine otele giden polis, otel odasında 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Biri kadın 2 kişinin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Cesetlerin yanında 1 silah bulundu.

Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde bulunan bir otel odasında, saat 15.30 sıralarında, iki kişinin yerde hareketsiz yattıklarını gören kat görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.  Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Osman Turan(34) ve Gülnihal Kurum(20)'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesetlerin yanında 1 silah ve 2 boş kovan bulundu. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü



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Kaynak: DHA

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