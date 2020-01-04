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Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu

Büyükçekmece'de otel odasında, silahla vurulmuş bir kadın ve erkeğin cesedi bulundu.

04.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:36 Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu
'de otel odasında, silahla vurulmuş bir kadın ve erkeğin cesedi bulundu.
Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki bir otelde silah sesleri duyan çalışanlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, odada silahla vurulan Osman T. ve Gülnihal K'nin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Odada bir silah ve iki boş kovan bulan polis ekipleri, olay yerinde delil topladı.
Ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: AA

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