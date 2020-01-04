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Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu

Büyükçekmece'de otel odasında, silahla vurulmuş bir kadın ve erkeğin cesedi bulundu.

04.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:44 Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu
'de otel odasında, silahla vurulmuş bir kadın ve erkeğin cesedi bulundu.
Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki bir otele dün giriş yapan Osman T. (34) ve Gülnihal K'nin (20) odasını temizlemek için kapıyı çalan görevli, içeriden ses gelmemesi üzerine otel yönetimine verdi.
Otel yönetiminin de müşterilerine ulaşamaması üzerine, yedek kartla odaya girildi. Görevliler, odada iki kişiyi silahla vurulmuş halde görünce, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Odada bir silah ve iki boş kovan bulan polis ekipleri, olay yerinde delil topladı.
Ekiplerin incelemesi sonucunda, Gülnihal K'yi silahla öldürün Osman T'nin intihar ettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından cesetler, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: AA

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