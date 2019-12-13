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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOBÜSTE TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

BÜYÜKÇEKMECE'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi linç edilmek istendi.

13.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:08BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOBÜSTE TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
BÜYÜKÇEKMECE'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi linç edilmek istendi. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi, D-100 yan yolda giden özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre Silivri -Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsünde uyuyan kadın yolcuya yanında oturan kişi iddiaya göre taciz girişiminde bulundu. Halk otobüsü şoförü otobüsü durakta durdurdu ve kapıları kapatarak polisi aradı. Bu sırada bazı yolcular şüphelinin başında kaçmaması için bekledi.  İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almak için otobüse bindi.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Polis gözaltına alınan adamı polis otosuna götürdüğü sırada çevredekiler tepki göstererek darp etmeye çalıştı. Şüpheli karakola götürüldü. Tacize uğradığını iddia eden kadın da şikayetçi olmak üzere karakola gitti.  Olayı anlatan bir vatandaş, "Ben ilk başta hırsızlık sandım ama tacizmiş. Böyle insanları barındırmayalım, halk cezasını versin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

otobüsten görüntü

Vatandaşlardan görüntü

polisin gelişi

linç girişimi

Diğer detaylar


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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