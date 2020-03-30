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Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi

Büyükçekmece'de ev partisi düzenleyen 4 işi, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

30.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:00
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi
Büyükçekmece 'de ev partisi düzenleyen 4 işi, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'de bir villada parti düzenleyen gençlerin videosu sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan savcılık 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılardan 7'si polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme 4 zanlının 2 ay evden çıkmaması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, 3. Sayfa
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