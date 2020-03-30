Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi

- Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi Büyükçekmece'de ev partisi düzenleyen 4 işi, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

30.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:25

- Büyükçekmece 'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de ev partisi düzenleyen 4 işi, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'de bir villada parti düzenleyen gençlerin videosu sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan savcılık 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılardan 7'si polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme 4 zanlının 2 ay evden çıkmaması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

- Büyükçekmece’de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

- Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››- Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:40: İstanbul'da korona virüs yasaklarını ihlal eden 597 kişiye ceza yağdı - Haberler 22:36: Çatalzeytin'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler 22:34: Erdoğan'ın çağrısına cevap veren belediye başkanı 1 aylık maaşını bağışladı - Haberler 22:34: Ahmet Koç ve Cansu Koç, TRT Müzik'in Instagram hesabında konser verdi - Haberler 22:33: Hamile kadın korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı - Haberler 21:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı - Haberler 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler