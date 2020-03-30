BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ VERENLERE 2 AY EV HAPSİ
Koronavirüs salgınına karşı sık sık evlerden çıkılmaması uyarısı yapılırken İstanbul Büyükçekmece'de bir villada parti düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiye, 2 ev hapsi cezası verildi.
Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik 'ev kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece 'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti. Savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma suçlarından işlem yapıldı.
4 KİŞİYE 2 AY KONUT TERK ETMEME CEZASI VERİLDİ
Partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 2 ay boyuncu konutlarını terk edemeyecek. Ayrıca parti yapılan villa da mühürlendi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükçekmece'de ev kiralayan bir grup, parti düzenledi. Partiye katılanlar, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak dip dibe gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler. Partiye katılanları ifşa eden de kendileri oldu. Eğlenenlerden bir kaçı sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak koronavirüs uyarılarına rağmen parti düzenlediklerini gözler önüne serdi. Sosyal medya canlı yayınını izleyenler ise tepki gösterdi.
Kaynak: DHA