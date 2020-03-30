BÜYÜKÇEKMECE’DE PARTİ VERENLERE 2 AY EV HAPSİ

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik 'ev kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece 'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti. Savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma suçlarından işlem yapıldı.

4 KİŞİYE 2 AY KONUT TERK ETMEME CEZASI VERİLDİ

Partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 2 ay boyuncu konutlarını terk edemeyecek. Ayrıca parti yapılan villa da mühürlendi.