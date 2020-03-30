Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkılmaması uyarısına karşın İstanbul Büyükçekmece'de ev kiralayan parti düzenlediği için gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerin partiyi düzenleyen kimseler olduğu öğrenildi.
İstanbul Büyükçekmece 'de koronavirüs önlemlerine uymayarak parti düzenleyen ve sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişi dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Tepki çeken 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi polis sorgusunun ardından serbest bırakıldı ve evden çıkmamaları yönünde uyarılar yinelendi.
7'Sİ SERBEST, 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Harekete geçen polis ekipleri partiye katılan 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki zanlılardan 7'si polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken 4 kişi ise bu sabah adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır." denilmişti. Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.
Kaynak: DHA