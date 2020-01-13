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Büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

BÜYÜKÇEKMECE'de, seyir halindeki hafif ticari araca tutunan 3 gencin yürekleri ağızlara getiren tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı.

13.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:16Büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

BÜYÜKÇEKMECE'de, seyir halindeki hafif ticari araca tutunan 3 gencin yürekleri ağızlara getiren tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araca tutunarak yolculuk yapan 3 genç, akan trafikte yaptıkları hareketlerle yürekleri ağızlara getirdi. Gençlerin, aracın sağı, solu ve arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, arkalarından gelen otomobildeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Araca tutunmuşken önlerine gelen tümsekleri zıplayarak aştıkları görülen gençler, daha sonra kamera açından çıkarak gözlerden kayboldu.



Genç, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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