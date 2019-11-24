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BÜYÜKÇEKMECE'DE PİLATES HOCASI, KOCASI TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBULBüyükçekmece'de lüks villada pilates hocası kadın, kocası tarafından silahla ayağından vuruldu.

24.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:48BÜYÜKÇEKMECE'DE PİLATES HOCASI, KOCASI TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL

'de lüks villada pilates hocası kadın, kocası tarafından silahla ayağından vuruldu. Olay, 10.30 sıralarında Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi'nde lüks bir villada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pilates hocası olduğu öğrenilen Yeliz Ç. sabah saatlerinde eşi Sinan Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinan Ç. yanında bulunan silahla Yeliz Ç'nin ayağına iki el ateş etti. Ayağından yaralanan Yeliz Ç. durumu  polisi ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yeliz Ç.'yi olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Sinan Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Çevredekiler

-Genel ve detaylar



Büyükçekmece, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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